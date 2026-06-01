Kosner Baskonia vs Joventut eta Valentzia vs Surne Bilbao, Endesa Ligako play-offetako final-laurdenetan
Kosner Baskoniak Asisa Joventut izango du aurkari 2025-2026 denboraldiko Endesa Ligako play-offetako final-laurdenetan, eta Surne Bilbaok, ordea, Valentzia Basket. Gasteizko taldea Buesa Arenan hasiko da play-offak jokatzen, asteazkenean, ekainaren 3an, 21:00etan, eta Bilbokoak, aldiz, Valentzian jokatuko du lehenengo partida, asteazkenean ere, 19:00etan. Bi kanporaketa horietako bigarren partida ostiralean izango da, hilaren 5ean, eta, beharrezkoa balitz, hirugarrena igandean jokatuko lukete, hilaren 7an.
Hain zuzen ere, Kosner Baskoniak hirugarren postuan amaitu du liga erregularra, 25 partida irabazita eta bederatzi galduta. Paolo Galbiatiren taldeak seigarren postua lortu duen Joventuten aurka izango du jokoan finalerdietarako txartela; Kataluniako taldearen balantzea, orain arte, 22-12koa da. Baskoniak Gasteizen ekingo dio kanporaketari, asteazkenean, 21:00etan, eta bigarren partida Badalonan izango da, Joventuten etxean, ostiralean, 21:00etan ere. Lehen bi neurketa horietan talde bakoitzak garaipen bana lortuz gero, final-laurdenetako play-offa Buesan erabakiko lukete, igandean, hilaren 7an, 21:00etan; hori bai, egun horretan beste partidarik ez balego, hirugarren norgehiagoka hori 19:00etan hasiko litzateke.
Surne Bilbaori dagokionez, Jaume Ponsarnauk zazpigarren postua lortu du liga erregularrean, 19 garaipen batuta eta 15 porrot izanda, eta, ondorioz, Valentzia egokitu zaie play-offetako lehenengo kanporaketan, alegia, bigarren postua eskuratu duen taldea (25-9ko balantzea izan du Valentziak). Play-offa Valentzian hasiko da, asteazkenean, eainaren 3an, 19:00etan, eta Bilbon jarraituko du, Miribillan, ostiralean, 19:00etan. Surne Bilbaok eta Valentziak garaipen bana erdietsiko balute aurreneko bi norgehiagoka horietan, hirugarren partida Valentzian jokatuko lukete, igandean, hilaren 7an, 18:00etan hasita (edo 19:00etan, arratsalde horretan beste neurketarik ez balego).
Bi kanporaketa horietako irabazleek elkarren aurka jokatuko dute finalerdietan; beraz, baliteke Kosner Baskoniaren eta Surne Bilbaoren arteko derbia izatea finalerdietako play-offean.
Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.
