Endesa Liga
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Valentziak Endesa Ligako finala jokatuko du Bartzelonaren aurka

Sergio de Larrea of Valencia Basket in action during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball Semi Final Game 3 match played between Asisa Joventut and Valencia Basket at Olimpic Arena on June 14, 2026 in Badalona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 14/6/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Joventut vs Valentzia. Argazkia: Europa Press
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Valentzia Basketek Endesa Ligako finalerako txartela lortu du igande honetan, Asisa Joventuten aurkako finalerdietako hirugarren partida ere irabazita (75-87), Badalonan, garaipen guztiak lortuta eta finalerako txartela lortuta. Hala, Bartzelonaren aurka jokatuko du finala.

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Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zer behar dute Kosner Baskoniak bigarren postua lortzeko eta Surne Bilbaok play-offetarako sailkatzeko?

Bi euskal taldeek asko dute jokoan Endesa Ligako fase erregularreko azken jardunaldian. Gasteizko taldeak eskura du bigarren postua eskuratzea Unicaja Malagari irabaziz gero. Horretarako, Valentzia Basketek eta Barçak geratzen zaizkien bi partidak ez irabaztea ere beharrezkoa dute. Bilbotarrek, bestalde, euren esku dute play-offak jokatzea eta 7., 8. edo 9. izan daitezke. Bigarren eta zazpigarren sailkatuak geratzen badira, bi euskal taldeek elkarren aurka joka dezakete.

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