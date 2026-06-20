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El Valencia desborda al Barça y empata la final (102-75)

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Valencia, 20/06/2026. Braxton Key (i), del Valencia Basket, y Tornike Shengelia, del Barcelona, durante el segundo partido de las Finales de la Liga Endesa disputado hoy sábado en el pabellón Roig Arena de Valencia, entre Valencia Basket y FC Barcelona. EFE/Miguel Ángel Polo.
18:00 - 20:00
Valencia vs. Barcelona. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentziak aise menderatu du Bartzelona eta finala berdindu du (102-75)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Valencia Basket ha desbordado este sábado al Barça por 102-75 en el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa y ha compensado la victoria del equipo catalán el jueves en la apertura de la serie, que ahora se trasladará al Palau Blaugrana con 1-1 en el marcador general.

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