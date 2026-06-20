El Valencia desborda al Barça y empata la final (102-75)
El Valencia Basket ha desbordado este sábado al Barça por 102-75 en el segundo encuentro de la final de la Liga Endesa y ha compensado la victoria del equipo catalán el jueves en la apertura de la serie, que ahora se trasladará al Palau Blaugrana con 1-1 en el marcador general.
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El Barça golpea primero en la final y birla el factor cancha al Valencia (112-113)
El argentino Nico Laprovittola, inteligente e inspirado, ha guiado al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, en el que Will Clyburn, certero desde la línea de tres, le ha permitido forzar la prórroga y en el que entre ambos han doblegado (112-113) al Valencia Basket, que se ha quedado sin el factor pista.
Txus Vidorreta, nuevo entrenador de Unicaja
El técnico vasco llega al conjunto malagueño para sustituir a Ibon Navarro tras dejar La Laguna Tenerife, donde ha cosechado grandes éxitos en diez años. Firma por dos años.
El bilbaíno Txus Vidorreta deja el CB Canarias tras diez años de exitosa andadura
El entrenador vizcaíno ha cosechado al frente del equipo canario dos Ligas de Campeones, una final de la Copa del Rey y nueve presencias en los play off de la ACB. Vidorreta ha dicho que "en la vida hay que saber cuándo tu ciclo está llegando a su fin".
El Valencia jugará la final de la Liga Endesa ante el Barcelona
El Valencia Basket ha logrado este domingo el billete para la final de la Liga Endesa. Tras ganar también el tercer partido de las semifinales ante el Asisa Joventut (75-87) en Badalona, completa el pleno de victorias y logra el pase a la final, donde se enfrentará al Barcelona.
El Barcelona, primer finalista de la Liga Endesa
El Barça se ha clasificado por la vía rápida para la final de la Liga Endesa tras imponerse en el tercer partido de semifinales, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife, al que derrotó a domicilio por 76-85. Su rival por el título saldrá de la eliminatoria que disputan Valencia Basket y Asisa Joventut.
Surne Bilbao y Kosner Baskonia, preparados para empezar este miércoles los play-offs
El Surne Bilbao se enfrenta al Valencia Basket, y el Kosner Baskonia al Joventut; en el primer partido del play-off de cuartos de final, los de Jaume Ponsarnau jugarán en Valencia, y los de Paolo Galbiati en Vitoria-Gasteiz.
Kosner Baskonia vs. Joventut y Valencia Basket vs. Surne Bilbao, en cuartos de final de los play-offs de la Liga Endesa
El equipo vitoriano comienza los play-offs en el Buesa Arena, este miércoles, 3 de junio, a las 21:00 horas, en tanto que el conjunto bilbaíno se estrena en Valencia, también el miércoles, a las 19:00 horas. El segundo partido de ambas eliminatorias será el viernes, día 5, y, en caso de ser necesario, el tercero se jugaría el domingo, día 7.
¿Qué necesitan Kosner Baskonia para lograr la segunda plaza y Surne Bilbao para clasificarse para los play-off?
Ambos equipos vascos llegan con mucho en juego a la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa. El conjunto vitoriano tiene al alcance de su mano terminar segundo en caso de ganar a Unicaja Málaga. Para ello, también necesita que Valencia Basket y Barça no ganen los dos partidos que les restan. Los bilbaínos, por su parte, dependen de sí mismos para disputar los play-offs y pueden ser 7º, 8º o 9º. Ambos equipos pueden enfrentarse si quedan segundos y séptimos, respectivamente.
Las 10 mejores jugadas de la 33ª jornada de la Liga Endesa
Ya se ha disputado la 33ª jornada de la Liga Endesa, aqui hemos recopilado las mejores jugadas de la misma.