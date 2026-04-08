El Lointek Gernika gana el derbi en el Gasca al IDK Euskotren, en la prórroga (72-73)

El Lointek Gernika Bizkaia ha ganado al IDK Euskotren, por 72-73, en la prórroga, en el derbi vasco de la vigésima séptima jornada de la Liga Endesa de la temporada 2025-2026, en el Gasca, en San Sebastián, este miércoles. Además, el Araski ha conseguido una victoria que puede ser crucial en la pista del Perfumerías Avenida (68-72).

En este contexto, en San Sebastián, el Lointek Gernika ha sumado el triunfo en el derbi ante el IDK Euskotren, y ha sumado, de esta manera, una victoria que pone muy cerca la permanencia; a falta de tres jornadas, el Lointek Gernika cuenta con diez victorias, y tiene casi en el bolsillo ese objetivo. El IDK Euskotren, que buscaba ganar para ajustar su lucha por un puesto en los play-offs, se queda con once triunfos, de manera provisional en décima posición, una más arriba que el conjunto vizcaíno.

Ha sido un encuentro muy igualado, que se ha decidido en la prórroga. Al descanso, el IDK Euskotren ganaba por uno, 40-39, a pesar de que ha controlado el marcador con amplias ventajas, de hasta catorce puntos en el segundo cuarto, en el 34-20. Ya en la segunda mitad, el Lointek Gernika ha ido por delante en varios minutos, con rentas de hasta cuatro puntos (52-56). Al término de los cuarenta minutos, el resultado ha sido de 64-64, lo que ha llevado el derbi a la prórroga.

En el tiempo suplementario, el Lointek Gernika ha sabido acertar en mayor medida que el IDK Euskotren, y se ha hecho con la victoria. Yvonne Ejim, con 19 puntos, ha sido la máxima anotadora del derbi, y Emily Bessoir, con 15 puntos, ha liderado la ofensiva del Lointek Gernika, en el Gasca.

El Araski gana en la cancha del Perfumerías Avenida

En lo que respecta al Kutxabank Araski, las de Made Urieta se han adjudicado una victoria de mucho mérito y de enorme valor en la pista del Perfumerías Avenida, por 68-72. El triunfo acerca al Araski a los rivales con los que pugna por evitar el descenso, y comprime todavía más la clasificación.