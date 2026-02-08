20. jardunaldia
Kutxabank Araskik irabazi egin du; IDK Euskotrenek eta Lointek Gernikak, galdu

IDK Euskotrenek porrota jaso du etxean Hozono Global Jairisen aurka (53-72), Lointek Gernika Bizkaiak galdu egin du Baxi Ferrolen kontra (77-86) eta Kutxabank Araskik garaipen garrantzitsua eskuratu du Spar Kanaria Handiaren aurka (73-77).

Lointek Gernika

Lointek Gernika Bizkaia vs Baxi Ferrol. Argazkia: @GKesb

author image

EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotrenek 53-72 galdu du Gasca pabiloian Hozono Global Jairisen aurka. Donostiako taldea hasieratik ibili da markagailuan atzetik, eta aurkariaren defentsa sendoak eta erasoan izan duen eraginkortasunak neurketa baldintzatu dute.

Bestalde, Lara Gonzalez joko-antolatzaile donostiarrari omenaldia egin diote partidaren atarian, 282. partida baitzuen IDK Euskotrenekin, klubaren historian partida gehien jokatu dituen jokalaria, Onintza Adurizekin batera. 

Lointek Gernika Bizkaiak ere galdu egin du, etxean, Baxi Ferrolen aurka. Lehen laurdena 15-30 galtzen amaitu du, baina atsedenaldira sei puntuko aldearekin besterik ez da joan. Neurketa lehiatzeko moduan ziren etxekoak, baina hirugarren laurdenean 10 puntu bakarrik sartu dituzte, eta bisitariek ihes egin diete markagailuan. Azken laurdenean estutu duten arren, Galiziako taldeak ondo kudeatu du abantaila. Horrela, Gernikak 77-86 galdu du azkenean.

Azkenik, Kutxabank Araskik balio handiko garaipena lortu du etxetik kanpo Spar Kanaria Handia mendean hartuta (73-77). Gasteiztarrek, mailari eusteko borrokan jarraitzeko puntuen beharrean, zailtasunekin ekin diote neurketari, baina erreakzionatzen eta jokoa orekatzen jakin dute talde lan sendoari esker.       

Araski AES Saskibaloia Ibaeta Basket Lointek Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

