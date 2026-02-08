Tercera jornada consecutiva sin conocer la victoria

El IDK Euskotren no pudo hacerse fuerte en el Gasca, donde fue superado por el Hozono Global Jairis (53-72). El conjunto donostiarra se vio condicionado desde el inicio por la intensidad defensiva del rival y su mayor acierto ofensivo. A pesar de los intentos por reaccionar tras el descanso, las locales no lograron reducir la diferencia y sumaron una nueva derrota en casa.

Por otro lado, la base donostiarra Lara González fue homenajeada en la antesala del choque, ya que era su partido 282 con el IDK Euskotren, convirtiéndose en la jugadora que más partidos ha disputado en la historia del club, junto con Onintza Aduriz.