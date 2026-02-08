Jornada 20
Tercera jornada consecutiva sin conocer la victoria

El IDK Euskotren cayó en casa frente al Hozono Global Jairis (53-72), mientras que el Lointek Gernika Bizkaia perdió ante el Baxi Ferrol (77-86) y el Kutxabank Araski no pudo con el Spar Gran Canaria (77-73).
Lointek Gernika
Lointek Gernika Bizkaia vs. Baxi Ferrol Foto: @GKesb
Euskaraz irakurri: Hirugarren jardunaldia jarraian garaipenik lortu gabe
El IDK Euskotren no pudo hacerse fuerte en el Gasca, donde fue superado por el Hozono Global Jairis (53-72). El conjunto donostiarra se vio condicionado desde el inicio por la intensidad defensiva del rival y su mayor acierto ofensivo. A pesar de los intentos por reaccionar tras el descanso, las locales no lograron reducir la diferencia y sumaron una nueva derrota en casa.

Por otro lado, la base donostiarra Lara González fue homenajeada en la antesala del choque, ya que era su partido 282 con el IDK Euskotren, convirtiéndose en la jugadora que más partidos ha disputado en la historia del club, junto con Onintza Aduriz.

En Maloste, el Lointek Gernika Bizkaia cayó por 77-86 ante el Baxi Ferrol en un partido marcado por un primer tiempo irregular. Las gernikarras mejoraron sus prestaciones en la segunda mitad y llegaron a competir hasta el tramo final, pero el esfuerzo no fue suficiente para culminar la remontada frente a un rival sólido.

Por su parte, el Kutxabank Araski firmó un encuentro muy disputado en Gran Canaria, aunque terminó perdiendo por 77-73 ante el Spar. El equipo de Gasteiz se mantuvo en la pelea durante los cuarenta minutos, pero varios errores en los instantes decisivos acabaron decantando el choque del lado local.

Araski AES Baloncesto Ibaeta Basket Gernika Saski Liga Femenina Endesa

