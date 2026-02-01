Beste jardunaldi beltz bat Kutxabank Araski, IDK Euskotren eta Lointek Gernika Bizkaiarentzat
Arabako taldeak galdu egin du Ensinoren aurka (55-71), Gipuzkoakoak Estudiantesen aurka (92-67) eta Bizkaikoak Joventuten etxean (76-63).
Kutxabank Araskik 55 eta 71 galdu du Ensinoren aurka. Lehen laurdena lehiatu ostean, bigarrenean aurkariak 10 puntuko abantaila hartu du atsedenaldira joan aurretik. Hirugarrenean, etxeko taldeak 4 puntura murriztu du aldea, baina aukerarik gabe gelditu da azkenean, azken laurden kaxkar bat eginda.
IDK Euskotrenek ere galdu egin du taularen behealdean dagoen Estudiantesen aurka. Azu Muguruzaren taldeak bi porroteko bolada txarra eten nahi zuen, baina gaurkoarekin hiru partida galdu ditu jarraian. Kristine Vitola letoniarraren debutak ere ez du IDK-k irabaztea ekarri, Donostiako taldeak 92-67 galdu baitu.
Bestalde, Lointek Gernika esku hutsik itzuli da Badalonatik, 76-63 galdu baitu Joventuten aurka. Lucas Fernandezen neskei sendotasuna falta izan zaie defentsan, eta ez dira oso ondo aritu uztaiari begira. Denboraldi honetan 7 partida bakarrik irabazi eta gainerakoak galdu arren, gaurkoan gutxienez averageari eutsi dio.
