Jornada 19
Otra jornada negra para el Kutxabank Araski, el IDK Euskotren y el Lointek Gernika Bizkaia

El equipo alavés han perdido ante el Ensino (55-71), el guipuzcoano ha caído frente al Estudiantes (92-67) y el vizcaino ante el Joventut (76-63).

Joventut vs. Lointek Gernika
Lointek Gernika vs. Joventut Foto: @GKesb
Euskaraz irakurri: Beste jardunaldi beltz bat Kutxabank Araski, IDK Euskotren eta Lointek Gernika Bizkaiarentzat
author image

EITB

Última actualización

El Kutxabank Araski ha perdido 55-71 con el Ensino, en casa. Las de Made Urieta, al descanso largo, se marchaban diez abajo. En la reanudación, han empatado a 40 o a 45, pero en el último cuarto, el Ensino se ha vuelto a marcharse en el marcador, para terminar con ese 55-71. Es la decimocuarta derrota, con cinco victorias, Araski continuará en puestos de descenso.

El IDK Euskotren también ha caído, en su caso, frente al Estudiantes, que está en la parte baja de la tabla. Las de Azu Muguruza, buscaban romper la racha de dos derrotas, pero con la de hoy, ya son tres los partidos perdidos de manera consecutiva. Ni el debut de la letona Kristine Vitola, interior que ha llegado a lo largo de la semana, y que ha anotado 12 puntos, ha evitado la derrota del IDK. Las donostiarras han perdido 92-67.  

Por su parte, el Lointek Gernika ha regresado con las manos vacías de Badalona, ha caído ante el Joventut por 76-63.  A las de Lucas Fernández les ha faltado solidez en defensa y tampoco han estado demasiado acertadas de cara al aro. Se quedan con 7 victorias, y al menos, han salvado el average ante las catalanas.

Baloncesto Liga Femenina Endesa

