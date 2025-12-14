LIGA ENDESA FEMENINA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

IDK Euskotren, Kutxabank Araski eta Lointek Gernika taldeek galdu egin dute Emakumezkoen Endesa Ligan

Hiru euskal taldeek asteburu zaila izan dute, eta porrotek are gehiago estutu dute Kopako postuetarako borroka.

Itziar Ariztimuño Cadí La Seuren aurkako partidan

Itziar Ariztimuño Cadí La Seuren aurkako partidan. Irudia: FEB

author image

EITB

Azken eguneratzea

IDK Euskotrenek porrota jaso du Cadí La Seuren aurka (70-75) Josean Gascan, parekotasunak markatutako eta azken minutuetan erabakitako partidan. Talde donostiarrak etxeko lehen porrota jaso du, eta hirugarrena jarraian. Hala ere, Robinsonek 34 puntuko balorazioa lortu du. Une erabakigarrienetan finago ibili den Cadi La Seuk, eta Ainhoa Gervasini erreferentea izanik, bizirik mantendu ditu Kopako asmoak. 

Kutxabank Araskik 62-56 galdu du Ensinoren aurka, Lugon. Madelen Urietaren taldea bi porroten ostean iritsi da partidara, baina sailkapeneko posizio lasaian dago oraindik. Arabarrek lehiaketako talde berri bat geldiarazteko erronka izan dute aurrean, talde indartsua etxean eta erasoan hirukote garrantzitsua duena.

Bitartean, Innova-TSN Leganesek (62-76) Lointek Gernika gainditu du Malosten, defentsan bizitasun handiagoa izateak eta madrildarrek ezarritako erritmoak edozein erreakzio mantentzea eragotzi duten partidan. Granatekoek, Europan parte hartu ondoren pilatutako higadurarekin, bigarren porrota jaso dute jarraian, eta Erreginaren Kopan egotea zaildu zaie.

Araski AES Saskibaloia Ibaeta Basket Saskibaloiko Erregina Kopa Lointek Gernika KESB Emakumezkoen Endesa Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X