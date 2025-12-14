IDK Euskotren, Kutxabank Araski eta Lointek Gernika taldeek galdu egin dute Emakumezkoen Endesa Ligan
Hiru euskal taldeek asteburu zaila izan dute, eta porrotek are gehiago estutu dute Kopako postuetarako borroka.
IDK Euskotrenek porrota jaso du Cadí La Seuren aurka (70-75) Josean Gascan, parekotasunak markatutako eta azken minutuetan erabakitako partidan. Talde donostiarrak etxeko lehen porrota jaso du, eta hirugarrena jarraian. Hala ere, Robinsonek 34 puntuko balorazioa lortu du. Une erabakigarrienetan finago ibili den Cadi La Seuk, eta Ainhoa Gervasini erreferentea izanik, bizirik mantendu ditu Kopako asmoak.
Kutxabank Araskik 62-56 galdu du Ensinoren aurka, Lugon. Madelen Urietaren taldea bi porroten ostean iritsi da partidara, baina sailkapeneko posizio lasaian dago oraindik. Arabarrek lehiaketako talde berri bat geldiarazteko erronka izan dute aurrean, talde indartsua etxean eta erasoan hirukote garrantzitsua duena.
Bitartean, Innova-TSN Leganesek (62-76) Lointek Gernika gainditu du Malosten, defentsan bizitasun handiagoa izateak eta madrildarrek ezarritako erritmoak edozein erreakzio mantentzea eragotzi duten partidan. Granatekoek, Europan parte hartu ondoren pilatutako higadurarekin, bigarren porrota jaso dute jarraian, eta Erreginaren Kopan egotea zaildu zaie.