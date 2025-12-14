IDK Euskotren, Kutxabank Araski y Lointek Gernika pierden en una jornada exigente de la Liga Femenina Endesa

El IDK Euskotren ha caído por 70-75 ante el Cadí La Seu en el Josean Gasca, en un encuentro marcado por la igualdad y decidido en los minutos finales. El conjunto donostiarra ha sufrido su primera derrota como local y ha encadenado su tercer tropiezo consecutivo, pese a la destacada actuación de Robinson, que ha firmado 34 puntos de valoración. El Cadí La Seu, más acertado en los momentos decisivos y con Ainhoa Gervasini como referente, ha mantenido vivas sus aspiraciones de Copa.

El Kutxabank Araski ha perdido 62-56 en su complicada visita al Ensino, en Lugo, con la intención de recuperar sensaciones lejos de Mendizorroza. El equipo de Madelén Urieta ha llegado al encuentro tras dos derrotas seguidas en casa, pero aún situado en una posición tranquila de la clasificación. Las alavesas han tenido ante sí el reto de frenar a uno de los equipos revelación de la competición, fuerte como local y con un trío ofensivo clave.

Mientras tanto, el Lointek Gernika ha sido superado por el Innova-TSN Leganés (62-76) en Maloste, en un partido donde la mayor intensidad defensiva y el ritmo impuesto por las madrileñas han impedido cualquier reacción sostenida. Las de granate, con el desgaste acumulado tras su participación europea, han encajado su segunda derrota consecutiva y han visto cómo se complica su presencia en la Copa de la Reina.