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Ibon Navarro, Izar Gorriko entrenatzaile berria

Gasteiztarrak Milan Tomic ordezkatuko du, maiatzaren amaieran taldearen ardura hartu zuen entrenatzailea, eta lehen esperientzia izango du entrenatzaile gisa Espainiatik kanpo.

(Foto de ARCHIVO) Ibon Navarro, head coach of Unicaja looks on during the Final Four Basketball Champions League Third place basketball match played between Unicaja and La Laguna Tenerife at Palau Olimpic Badalona on May 09, 2026 in Badalona, Barcelona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ibon Navarro. Argazkia: Europa Press
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Izar Gorria talde serbiarrak Ibon Navarro gasteiztarra fitxatu du datorren denboraldiari begira, egun batzuk lehenago Unicaja Malagatik aterako zela iragarri ostean, klubak ostiral honetan baieztatu duenez.

Entrenatzaileak Milan Tomic ordezkatuko du, maiatzaren amaieran taldearen ardura hartu zuen entrenatzailea.

Gasteizko entrenatzaileak eskarmentu handia du Espainiako saskibaloian laguntzaile eta lehen entrenatzaile gisa, eta bere unerik onena Unicajan lortu zuen (2022-2026). FIBAren bi Txapeldunen Liga, bi Kontinente Arteko Kopa, bi Errege Kopa eta Espainiako Superkopa bat irabazi zituen.

Tyson Carter eskolta estatubatuarrarekin elkartuko da berriro Belgraden, Malagan ere entrenatu baitzuen.

Navarrok Espainiatik kanpo aulki batean izango duen lehen esperientzia izango da.

Saskibaloia

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