Ibon Navarro, Izar Gorriko entrenatzaile berria
Gasteiztarrak Milan Tomic ordezkatuko du, maiatzaren amaieran taldearen ardura hartu zuen entrenatzailea, eta lehen esperientzia izango du entrenatzaile gisa Espainiatik kanpo.
Izar Gorria talde serbiarrak Ibon Navarro gasteiztarra fitxatu du datorren denboraldiari begira, egun batzuk lehenago Unicaja Malagatik aterako zela iragarri ostean, klubak ostiral honetan baieztatu duenez.
Entrenatzaileak Milan Tomic ordezkatuko du, maiatzaren amaieran taldearen ardura hartu zuen entrenatzailea.
Gasteizko entrenatzaileak eskarmentu handia du Espainiako saskibaloian laguntzaile eta lehen entrenatzaile gisa, eta bere unerik onena Unicajan lortu zuen (2022-2026). FIBAren bi Txapeldunen Liga, bi Kontinente Arteko Kopa, bi Errege Kopa eta Espainiako Superkopa bat irabazi zituen.
Tyson Carter eskolta estatubatuarrarekin elkartuko da berriro Belgraden, Malagan ere entrenatu baitzuen.
Navarrok Espainiatik kanpo aulki batean izango duen lehen esperientzia izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
Ibon Navarrok bere etete klausula ordaindu eta amaiera eman dio Unicajako etapari
Entrenatzaile gasteiztarrak oraindik urtebeteko kontratua indarrean izan arren, Malagako kluba utziko du azken urteetako entrenatzailerik arrakastatsuena bihurtu ondoren.
IDK Euskotrenek Gedna Capel hegal-pibota fitxatu du, 2026-2027 denboraldirako
Gipuzkoako taldeak jokalari kataluniarra fitxatu duela iragarri du. Capelek duela egun batzuk egin ditu 24 urte, eta 1,85eko altuera du.
Surne Bilbaok Adam Somogyi fitxatu du
Nazioarteko hungariarrak 2028ra arte sinatu du talde bilbotarrarekin, Txapeldunen Ligan partidako asistentzia gehien egin dituen joku-antolatzailea izanda.
Kutxabank Araskik Laura Piera fitxatu du
Kataluniako jokalaria Joventut taldean aritu ostean dator Gasteizera.
Galbiati: “Nire bizitzako denboraldirik zailena izan da"
Paolo Galbiati Kosner Baskoniako entrenatzaileak aitortu duenez, Endesa Ligako play-offetan Asisa Joventuten aurka galdu ostean, bere bizitzako "denboraldirik zailena" izan da.
Kosner Baskonia Asisa Joventut final-laurdenetako play-offeko hirugarren partidaren laburpena (88-96)
Kosner Baskoniak porrot gogorra jaso du Asisa Joventuten aurka igande honetan (88-96), eta Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da. Ikusi hemen partidaren laburpena.
Kosner Baskoniak berriro galdu du Joventuten aurka, eta play-offetatik at geratu da (88-96)
Paolo Galbiatik zuzentzen duen taldeak ezin izan du etxean agindu, eta bigarren porrotarekin Endesa Ligako play-offetatik kanpo geratu da.
Asisa Joventut vs Kosner Baskonia final-laurdenetako play-offeko bigarren partidaren laburpena (82-63)
Paolo Galbiatiren taldeak ezin izan du kanporaketa bigarren partidan itxi, eta igandean Buesa Arenan final bat jokatuko du. Gaizki hasi du jokoa Gasteizko taldeak, eta gero ezin izan diote buelta eman partidari. Ikusi hemen partidako laburpena.
Kosner Baskoniak galdu egin du Badalonan (82-63), eta hirugarren partida jokatu beharko du
Paolo Galbiatiren taldeak partida hasiera kaskarra izan du, eta ondo ordaindu du partida osoan. Horrela, kanporaketa Buesa Arenan erabakiko da, igandean.