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Ibon Navarro, nuevo entrenador del Estrella Roja

El técnico sustituirá a Milan Tomic, entrenador que se había hecho cargo del equipo a finales de mayo, emprendiendo su primera experiencia en los banquillos fuera de España.
(Foto de ARCHIVO) Ibon Navarro, head coach of Unicaja looks on during the Final Four Basketball Champions League Third place basketball match played between Unicaja and La Laguna Tenerife at Palau Olimpic Badalona on May 09, 2026 in Badalona, Barcelona, Spain. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Ibon Navarro. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ibon Navarro, Izar Gorriko entrenatzaile berria
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Estrella Roja serbio ha fichado al vitoriano Ibon Navarro como su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, después de anunciar días atrás su salida del Unicaja de Málaga, según confirmó este viernes el club.

El técnico sustituirá a Milan Tomic, entrenador que se había hecho cargo del equipo a finales de mayo.

El vitoriano cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto español como asistente y primer entrenador y alcanzó su mejor momento en el Unicaja (2022-2026), con el que ganó dos Ligas de Campeones de la FIBA, dos Copas Intercontinentales, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En Belgrado se reencontrará con el escolta estadounidense Tyson Carter, al que también dirigió durante una campaña en Málaga.

Navarro emprenderá así su primera experiencia en los banquillos fuera de España.

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