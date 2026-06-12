Ibon Navarro, nuevo entrenador del Estrella Roja

El Estrella Roja serbio ha fichado al vitoriano Ibon Navarro como su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, después de anunciar días atrás su salida del Unicaja de Málaga, según confirmó este viernes el club.

El técnico sustituirá a Milan Tomic, entrenador que se había hecho cargo del equipo a finales de mayo.

El vitoriano cuenta con una amplia experiencia en el baloncesto español como asistente y primer entrenador y alcanzó su mejor momento en el Unicaja (2022-2026), con el que ganó dos Ligas de Campeones de la FIBA, dos Copas Intercontinentales, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

En Belgrado se reencontrará con el escolta estadounidense Tyson Carter, al que también dirigió durante una campaña en Málaga.

Navarro emprenderá así su primera experiencia en los banquillos fuera de España.