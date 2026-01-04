Kutxabank Araskik azken laurden bikaina burutuz irabazi du IDK Euskotrenen aurkako derbia (50-55)
Kutxabank Araski nagusitu da igande honetan Donostian jokatu den euskal derbian, IDK Euskotren 50-55 garaituta emakumeen Endesa Ligako 14. jardunaldian. Etxekoek partida menderatuta zutela zirudien, baina Gasteizko taldeak azken laurden aparta jokatu du markagailua irauli eta garaipena lortzeko.
Une zailean iritsi dira urteko lehen partidara bi euskal taldeak; izan ere, jokatutako azken bost partidak galdu dituzte biek. Hala, ezinbestekoa zuten garaipena, Gipuzkoako taldeak Kopa jokatzekoko aukerekin jarraitzeko eta Arabakoak jaitsiera postuetako zulotik ateratzeko.
0-6ko eta 0-5eko bi partzialekin bideratu du Araskik partidaren hasiera, etxekoek saskiratzeko zituzten arazoak aprobetxatuz. Gutxi iraun dio pozak, ordea, IDK-k 10-0ko partzialarekin itxi baitu lehen laurdena (14-13).
Bigarren laurdena oso bestelakoa izan da. Azu Muguruzaren taldeak hartu du jokoaren gidaritza, eta nagusitasun argia erakutsi du. Hirukoak lagun, 9 puntu aurretik joan dira atsedenaldira (33-24).
Madelen Urietak estrategia aldatu du, eta emaitza ona eman dio. Araskik lekua berreskuratu du kantxan, eta jokoa orekatu egin da. Horrela, 5 puntura murriztu du aldea, nahiz eta IDK-k nagusi izaten jarraitu duen (44-39).
Azken laurdenean, Arabako taldea berpiztu egin da eta 0-12ko partziala egin du. Partidako azken minutua oso parekatua izan da, baina etxeko taldeak larrutik ordaindu ditu partida amaierako akatsak, eta Kutxabank Araski nagusitu da azkenean (50-55).
Hala, Araskik arnasa hartu du, eta IDK-k oso zail izango du Erregina Kopa jokatzea.
Valentzia-Lointek Gernika (87-53)
Lointek Gernika Bizkaiak porrot egin du Valentzia Basketen kantxan. Ondo hasi da Gernika-Lumoko taldea, eta lehen laurdena aurretik bukatu du, baina hortik aurrera partida amesgaizto bilakatu da. Bigarren laurdenean 24-7ko partziala lortuta, etxekoek ihes egin dute markagailuan, eta, hirugarren laurdenean zertxobait parekatu bada ere, bukaeran berriz izan da nagusi Valentziako taldea, eta aise bereganatu du partida (87-53).
Zure interesekoa izan daiteke
Kosner Baskoniak 93-108 galdu du Fenerbahceren aurka Buesa Arenan
Turkiako taldeak kanpotik lortutako puntuek Gasteizko taldearen nahiak zapuztu dituzte, etxekoek ezin izan baitiote bisitariei erantzun dueluaren azken fasean 10 puntuko errenta lortu ostean.
Valentziak Surne Bilbao gainditu du bigarren zatian (72-116)
Valentzia Basketek agindu du Miribillan bigarren zatian, eta Surne Bilbao jokotik atera du. Bilboko taldea bizirik iritsi da atsedenaldira, baina Euroligako liderraren aurka galdu du (72-116).
Luwawu-Cabarrot, abenduko jokalari onena
Frantziarrak 24ko balorazioa lortu du, batez beste 23 puntu, 3,5 errebote, 2,8 asistentzia eta 1,3 baloi berreskuratuta, eta taldekideak gidatu ditu Kosner Baskoniak jarraian lortutako hiru garaipenetan.
Surne Bilbaok galdu egin du Barçaren aurka Miribillan, lan ona egin badu ere (66-71)
Surne Bilbaok lan ona egin du defentsan, baina erasoan ez du asmatu, eta 66-71 galdu du azkenean Bartzelonaren aurka Miribillan. Horrenbestez, denboraldiko lehen porrota jaso du etxean.
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du Burgosen aurka (89-77)
Kosner Baskoniak garaipen erosoa lortu du larunbat honetan Recoletas Salud San Pablo Burgos taldearen aurka (89-77), aurkaria bukaeraraino ahalegindu bada ere.
Baskoniak entrenamendu berezia egin du ateak irekita
Gabonak baliatuta, Baskoniak entrenamendu berezia egin du gaur: ateak irekita. Ikusmin handia sortu du iniziatibak, eta mila lagunetik gora gerturatu dira.
Kosner Baskoniak Kobi Simmons berritu du, denboraldi amaierara arte
Paolo Galbiati Gasteizko taldeko entrenatzaileak akordioa ospatu du: “Jokalari garrantzitsua da, kantxan eta aldagelan”.
Kosner Baskoniak etxetik kanpo bere madarikazioarekin jarraitzen du Euroligan, Valentziaren aurka galduta (91-81)
Galbiatiren taldeak lehen zati kaskarra egin du eta Valentziako taldeak markagailuan alde egin du. Atsedenaldiaren ostean, talde arabarra hobeto aritu da, baina ez da nahikoa izan norgehiagoka iraultzeko.
Baskoniak azken unean garaitu du Unicaja Markus Howarden hirukoarekin (90-93)
Baskoniak buelta eman dio Unicajaren aurkako partidari, Markus Howard eskolta estatubatuarraren partida itzel batean. Jokalariak 30 puntu sartu eta azken jokaldian irabazteko balio izan duen hirukoa sartu du, 17 puntuko aldea iraultzea ahalbidetuz (90-93).