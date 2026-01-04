Endesa Liga
Kutxabank Araskik azken laurden bikaina burutuz irabazi du IDK Euskotrenen aurkako derbia (50-55)

Etxekoek partida menperatuta zeukatela zirudien, baina Gasteizko taldeak azken laurden aparta jokatu du markagailua irauli eta garaipena lortzeko.
IDK-Araski

Kutxabank Araskiko jokalariak, zaleekin. Argazkia: EITB

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Kutxabank Araski nagusitu da igande honetan Donostian jokatu den euskal derbian, IDK Euskotren 50-55 garaituta emakumeen Endesa Ligako 14. jardunaldian. Etxekoek partida menderatuta zutela zirudien, baina Gasteizko taldeak azken laurden aparta jokatu du markagailua irauli eta garaipena lortzeko.

Une zailean iritsi dira urteko lehen partidara bi euskal taldeak; izan ere, jokatutako azken bost partidak galdu dituzte biek. Hala, ezinbestekoa zuten garaipena, Gipuzkoako taldeak Kopa jokatzekoko aukerekin jarraitzeko eta Arabakoak jaitsiera postuetako zulotik ateratzeko.

0-6ko eta 0-5eko bi partzialekin bideratu du Araskik partidaren hasiera, etxekoek saskiratzeko zituzten arazoak aprobetxatuz. Gutxi iraun dio pozak, ordea, IDK-k 10-0ko partzialarekin itxi baitu lehen laurdena (14-13).

Bigarren laurdena oso bestelakoa izan da. Azu Muguruzaren taldeak hartu du jokoaren gidaritza, eta nagusitasun argia erakutsi du. Hirukoak lagun, 9 puntu aurretik joan dira atsedenaldira (33-24).

Madelen Urietak estrategia aldatu du, eta emaitza ona eman dio. Araskik lekua berreskuratu du kantxan, eta jokoa orekatu egin da. Horrela, 5 puntura murriztu du aldea, nahiz eta IDK-k nagusi izaten jarraitu duen (44-39).

Azken laurdenean, Arabako taldea berpiztu egin da eta 0-12ko partziala egin du. Partidako azken minutua oso parekatua izan da, baina etxeko taldeak larrutik ordaindu ditu partida amaierako akatsak, eta Kutxabank Araski nagusitu da azkenean (50-55).

Hala, Araskik arnasa hartu du, eta IDK-k oso zail izango du Erregina Kopa jokatzea.

Valentzia-Lointek Gernika (87-53)

Lointek Gernika Bizkaiak porrot egin du Valentzia Basketen kantxan. Ondo hasi da Gernika-Lumoko taldea, eta lehen laurdena aurretik bukatu du, baina hortik aurrera partida amesgaizto bilakatu da. Bigarren laurdenean 24-7ko partziala lortuta, etxekoek ihes egin dute markagailuan, eta, hirugarren laurdenean zertxobait parekatu bada ere, bukaeran berriz izan da nagusi Valentziako taldea, eta aise bereganatu du partida (87-53).

Araski AES Saskibaloia Ibaeta Basket Emakume kirolariak Emakumezkoen Endesa Liga Euskal Derbia

