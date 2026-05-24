Olinpiakos, Euroligako txapeldun Real Madril garaituta (92-85)
Behar baino gehiago sufritu ondoren, txapeldunak errebantxa hartu du, duela hiru urteko finalean talde zuriaren aurka galdu ondoren.
Olinpiakos Euroligako txapeldun izendatu da igande honetan Atenasen, Real Madrilen aurka uste baino gehiago sufritu ondoren. Hala, errebantxa hartu du, duela hiru urte finalean talde zuriaren aurka galdu ondoren (92-85).
Zurien hasiera ametsezkoa izan da, markagailuan 3-15eko emaitzarekin lau minuturen ostean. Talde heleniarrak ez du esnatzea lortu eta Madrilek bere partida hasiera ona baliatu du bigarren laurdenera zazpi puntuko abantailarekin joateko (19-26).
Baina poliki, Pireoko taldeak aldea murriztu du. Evan Fournier bikain aritu da erasoko erreboteetan, Real Madrilek hutsegite gehiegi egin duenean eta Tyson Wardek festarekin bat egin duenean. Bigarren laurdeneko bi minuturen faltan, Olympiakosek markagailua irauli du (38-36).
Lehen zatiko azken segundoetan intentsitateak gora egin du hirukoen trukearekin (46-44).
Etenaldiaren ondoren, jokoaren erritmoak behera egin du, bi taldeak taktikoki aztertu dira eta hirukoetara jo dute. Real Madrilek 7-0eko partziala lortu du eta berriro aurretik jarri da. Olympiakosek akats gehiegi egin ditu unerik txarrenean (61-65).
Baina talde zuri-gorriak gora egin du, madrildarra aurretik jarri da berriro, eta horrela etengabe. Lau minuturen faltan, Olympiakos bolada onean sartu da Real Madrilen falten ondorioz. Georgios Bartzokasen taldeak aprobetxatu egin du, eta azken momentuak oso estu egon dira. Fournier bikain aritu da eta azkenean Real Madrilek kale egin du (92-85).
Te puede interesar
Euroligak banaketa ekonomikorako eredu berria adostu du, eta 20 talderekin jarraituko du
Astearte honetan egin den bilera batean adostu du. Bi hamarkada baino gehiagoz izan duen lehenengo berriketa garrantzitsua da eredu berria.
Euroligak ordezko egoitzak zehaztu ditu Dubai eta Israelgo taldeendako, fase erregularraren amaierara arte
Makabi Rapyd Tel Avivek Belgraden jokatuko ditu etxeko partidak; Hapoel IBI Tel Avivek, berriz, Sofian jokatuko ditu bere partidak; eta Dubai Basketballek Sarajevon jokatuko du bere etxeko partidak.
Euroligak bi neurketa bertan behera utzi ditu, AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren ondorioz
Zehazki, Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv eta Partizan-Dubai dira bertan behera geratu diren norgehiagokak.