El Kutxabank Araski gana el derbi ante el IDK Euskotren con un gran último cuarto (50-55)

El Kutxabank Araski se ha impuesto en el derbi vasco disputado este domingo en San Sebastián al derrotar al IDK Euskotren por 50-55 en la jornada 14 de la Liga Femenina Endesa, un partido que parecía dominado por las locales, pero en el que el equipo vitoriano ha jugado un último cuarto extraordinario para remontar y llevarse la victoria.

Los dos equipos vascos han llegado en un momento delicado al primer partido del año, ya que habían perdido los cinco últimos encuentros disputados, y de esta manera tenían la victoria como condición indispensable para seguir con opciones de jugar la Copa las gipuzkoanas y salir del bache de los puestos de descenso las alavesas.

El Araski ha encarrilado el inicio del partido con dos parciales de 0-6 y 0-5, aprovechando los problemas anotadores de las locales, pero poco le ha durado la alegría, ya que el IDK se ha puesto las pilas y con un parcial de 10-0 ha logrado cerrar el primer cuarto por delante (14-13).

El segundo cuarto ha sido muy diferente. El equipo de Azu Muguruza ha tomado las riendas del juego y ha mostrado una clara superioridad, y a base de triples, se han ido nueve puntos por delante al descanso (33-24).

Madelén Urieta ha cambiado de estrategia y le ha dado un buen resultado. El Araski ha recuperado presencia en la cancha y el juego se ha equilibrado, logrando acortar distancias a cinco puntos, a pesar de que el IDK ha seguido dominando (44-39).

En el último cuarto, las alavesas han resucitado con un parcial de 0-12. El último minuto del partido ha sido muy igualado, pero el equipo local ha pagado caro los errores del final de partido y el derbi ha sido para el Kutxabank Araski (50-55).

Así, el Araski respira aliviado, y el IDK lo tendrá muy difícil para disputar la Copa de la Reina.

Valencia-Lointek Gernika (87-53)

El Lointek Gernika Bizkaia ha caído derrotado en el campo del Valencia Basket. Ha empezado bien el equipo de Gernika-Lumo, que ha terminado el primer cuarto por delante, pero a partir de ahí el partido se ha convertido en una pesadilla. Con el segundo cuarto con un parcial de 24-7, las locales se han escapado y, aunque se ha igualado algo en el tercer cuarto, al final las valencianas han vuelto a dominar el partido (87-53).