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Urreisti: “Irabaztea etorri behar ginen Barandika eta Basqueren partida horren erabakigarria ez izateko”
Urreisti eta Atainek bi jokotan garaitu dituzte Laduche eta Manci. Hasieran partidan sartzea kostatu zaien arren, aise irabazi dute bigarrena. Bikote gazteena sailkapenaren puntan kokatu da eta, horren aurrean, “gerra emateko prest” daudela eta horrela izango dela adierazi du Atainek.
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