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Urreisti: “Teníamos que venir a ganar para que el partido contra Barandika y Basque no fuera tan decisivo”
Urreisti y Atain han derrotado en dos juegos a Laduche y Manci. Aunque al principio les ha costado entrar en el partido, han controlado fácilmente el segundo set. La pareja más joven se ha situado en la punta de la clasificación y, ante ello, Atain ha declarado que están "dispuestos a dar guerra" y que “así será”.
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