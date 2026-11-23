Urreisti-Atain vs Laduche-Manci: partida gakoa, Eusko Label Winter Serieseko B multzoan, bosgarren jardunaldian
Eñaut Urreisti eta Gorka Mugartegi Atain eta Ludo Laduche eta Mikel Manci nor baino nor gehiago arituko dira; Urreistik eta Mancik hiru puntu diruzte, aurreneko partidan garaipena lortuta, eta Laduchek eta Mancik, ordea, ezin izan zuten punturik batu, Barandika-Basque bikotea aurkari. EITBk neurketa emango du, Gernikatik, 21:45etik aurrera, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez.
Eñaut Urreistik eta Gorka Mugartegi Atainek Ludo Laducheren eta Mikel Manciren aurka jokatuko dute astelehenean, azaroaren 23an, 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bosgarren jardunaldian, final-laurdenetako ligaxkan, B multzoan. Multzo horretan, oso garrantzitsua da partida hori, gakoa, eta zaleek EITBn izango dute ikusgai, 21:45etik aurrera, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez.
Gernikako Jai Alai pilotalekua, astelehenero bezala, bete egingo da, jokoan asko izango duen norgehiagoka horren harira. Txapelketan jokatu zuten lehenengo partidan, Urreistik eta Atainek hiru puntu eskuratu zituzten; izan ere, Goitia eta Oyhenard hiru jokotan garaitu zituzten. Hala ere, hasiera bikain horri jarraipena eman behar diote, hurrengo partidan Jai Alai Ligako egungo txapeldunak izango baitituzte aurkari; Barandika eta Basque dira txapeldunak, eta beraiek dira, halaber, B multzoko faborito nagusiak.
Laduchek eta Mancik, ordea, ezin izan zuten punturik lortu aurreko neurketan, eta, horregatik, garaipena erdietsi, edo, gutxienez, joko bat egin beharko dute astelehenean. Barandikak eta Basquek bi jokotan menderatu zituzten lapurtarra eta gipuzkoarra, alegia, 2025eko txapeldunordeak; beraz, bosgarren jardunaldian emaitza ona erdiesteko beharra daukate.
Arestian esan bezala, partida EITBn izango da ikusgai, kirolakeitb.eus-en eta ETB1en bidez, 21:45etik aurrera.