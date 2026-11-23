Eñaut Urreisti y Gorka Mugartegi Atain van a jugar contra Ludo Laduche y Mikel Manci este lunes, 23 de noviembre, en la quinta jornada del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, en la liguilla de cuartos de final, dentro del grupo B. Se trata de un partido clave para el futuro de ese grupo B, y las y los aficionados podrán disfrutarlo en EITB, a través de kirolakeitb.eus y ETB1, desde las 21:45 horas.

El Jai Alai de Gernika volverá a llenarse, como cada lunes, para presenciar un encuentro en el que hay mucho en juego. Urreisti y Atain, en su estreno en el campeonato, sumaron tres puntos, ya que ganaron en tres sets a Goitia y Oyhenard; pero deben ratificar ese brillante inicio, porque, en el siguiente partido que disputarán, sus rivales serán los campeones de la Jai Alai League, Barandika y Basque, favoritos en el grupo B.

Laduche y Manci, por su parte, no pudieron sumar ningún punto en el primer choque que jugaron en el campeonato, por lo que llegan exigidos a la cita de este lunes. Barandika y Basque ganaron ante ellos en dos sets, y, de esta manera, Laduche y Manci, subcampeones en 2025, necesitan puntuar contra Urreisti y Atain, y, si es posible, hacerlo con victoria.

Como ha quedado dicho, el partido será ofrecido por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB1, desde las 21:45 horas.