¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea disputan el partido del Eusko Label Winter Series de hoy
Ambas parejas se juegan poder seguir con opciones en la liguilla, ya que ocupan el actualmente ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, de la clasificación del Grupo A.
Este lunes se juega la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series, con el partido entre las parejas Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea correspondiente al Grupo A.
Erkiaga y Salegi, con 0 puntos, necesitan ganar, ya que una victoria les proporcionaría oxigeno para enfrentar el 3º partido de liguilla contra Olharan y Gorka. En caso de perder, estarían prácticamente en la calle. Johan e Ibarluzea están casi en la misma situación, aunque tienen un punto.
El encuentro de podrá ver, como cada lunes, a las 21:45 horas, por streaming en kirolakeitb.eus, así como en ETB1.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos de la 3ª jornada del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka: “Ahora tenemos un joker, pero tenemos que ganar todos los partidos”
EN DIRECTO
Hace min.
Olharan y Gorka se imponen a Johan e Ibarluzea en tres sets
EN DIRECTO
Hace min.
Olharan-Gorka vs. Johan-Ibarluzea, en la 3ª jornada de las Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Se prevé un duro duelo para la 3ª jornada del Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Barandika y Basque ganan en dos sets a Laduche y Manci, y lideran el grupo B del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Basque: “Jugar con Xabi es más fácil, no fallamos mucho y tenemos la clave para ganar”
Cargar más