Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea disputan el partido del Eusko Label Winter Series de hoy

Este lunes se juega la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series, con el partido entre las parejas Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea correspondiente al Grupo A.

Erkiaga y Salegi, con 0 puntos, necesitan ganar, ya que una victoria les proporcionaría oxigeno para enfrentar el 3º partido de liguilla contra Olharan y Gorka. En caso de perder, estarían prácticamente en la calle. Johan e Ibarluzea están casi en la misma situación, aunque tienen un punto.

El encuentro de podrá ver, como cada lunes, a las 21:45 horas, por streaming en kirolakeitb.eus, así como en ETB1.





