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Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea disputan el partido del Eusko Label Winter Series de hoy

Ambas parejas se juegan poder seguir con opciones en la liguilla, ya que ocupan el actualmente ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, de la clasificación del Grupo A.
Eusko Label Winter Series 2026-27
4ª jornada del Eusko Label Winter Series
Euskaraz irakurri: Erkiaga-Salegi vs Johan-Ibarluzea bikoteek jokatuko dute gaurko Eusko Label Winter Series partida
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Última actualización

Este lunes se juega la cuarta jornada del Eusko Label Winter Series, con el partido entre las parejas Erkiaga-Salegi y Johan-Ibarluzea correspondiente al Grupo A

Erkiaga y Salegi, con 0 puntos, necesitan ganar, ya que una victoria les proporcionaría oxigeno para enfrentar el 3º partido de liguilla contra Olharan y Gorka. En caso de perder, estarían prácticamente en la calle. Johan e Ibarluzea están casi en la misma situación, aunque tienen un punto.  

El encuentro de podrá ver, como cada lunes, a las 21:45 horas, por streaming en kirolakeitb.eus, así como en ETB1.



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