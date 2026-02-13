ENTREVISTA
Barandika: "Veremos una final potente"

Xabier Barandika
Xabier Barandika. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Barandika: "Final potentea ikusiko dugu"
Xabier Barandika logró el pase a la gran final de Winter Series pero, tras lesionarse en semifinales, no podrá disputar el partido más importante. ¿Cómo ve el puntista de Gernika la final?

Xabier Barandika Eusko Label Winter Series Cesta punta

