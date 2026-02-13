Barandika: "Veremos una final potente"
Xabier Barandika logró el pase a la gran final de Winter Series pero, tras lesionarse en semifinales, no podrá disputar el partido más importante. ¿Cómo ve el puntista de Gernika la final?
El frontón Jai Alai de Gernika se despide del gran 'Mariscal', Imanol López
El zaguero de Zumaia ha remarcado que ha estado "más tranquilo de lo que pensaba". No obstante, ha reconocido que "el día ha sido un poco raro". "Estoy muy agradecido, empecé en Gernika y he terminado aquí, es muy bonito", ha subrayado.
Jean Olharan: "Estoy muy contento por Johan y espero que gane la final"
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Johan jugará la final tras ganar Olharan y Basque a Urreisti y López en la despedida del zaguero de Zumaia
El delantero de Pau y el zaguero de Bidarte han sido muy superiores a la pareja guipuzcoana y han solventado el choque en dos sets (10-15 y 12-15).
Jean Olharan y Thibault Basque han ganado en dos sets (10-15 y 12-15) a Eñaut Urreisti y Imanol López en la última jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Imanol López jugará su último partido en Gernika como profesional
El “Mariscal” anunció su retirada, por sorpresa, el pasado mes de octubre, en la presentación de la presente edición del Eusko Label Winter Series. El lunes, él y Urreisti se medirán a Olharan y Basque.
Lekerika: "Hoy hemos salido a darlo todo desde el principio, y hemos jugado un buen partido"
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.