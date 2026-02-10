DESPEDIDA
Los últimos tantos de Imanol López en el frontón Jai Alai de Gernika

18:00 - 20:00
Imanol López. Imagen: ERAMAN!
Euskaraz irakurri: Imanol Lopezek Gernikako Jai Alai frontoian egindako azken tantoak
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Imanol se despidió ayer del frontón Jai Alai, los aficionados que se congregaron en Gernika le rindieron un sentido homenaje, y el zaguero de Zumaia no se quedó atrás. Sin victoria, pero nos regaló tantos espectaculares como estos.

Vídeo: Homenaje caluroso a Imanol López en el Jai Alai de Gernika, en el Eusko Label Winter Series
Gernika Jai Alai Imanol López Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

