Eusko Label Winter Series
Lekerika: "Hoy hemos salido a darlo todo desde el principio, y hemos jugado un buen partido"

18:00 - 20:00
Ane Muruamendiaraz, Alex Goitia y Unai Lekerika. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa Eusko Label Winter Series 2026: Alex Goitiari eta Unai Lekerikari elkarrizketa Johan eta Gorka Sorozabal mendean hartu ondoren
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado con facilidad a Johan y Gorka Sorozabal en dos sets (15-6 y 15-8) en la quinta jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series. De esta manera, la pareja vizcaína ha logrado el billete para la final del 15 de febrero.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

