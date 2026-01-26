Eusko Label Winter Series
Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal ante Goitia y Lekerika

Xabier Barandika min hartuta pilotakada jaso ondoren
18:00 - 20:00
Xabi Barandika, dolorido en el suelo, tras recibir el pelotazo. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Xabi Barandikak pilotakada bortitza jaso du Alex Goitiaren eta Unai Lekerikaren aurkako Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako partidaren bigarren jokoan
author image

EITB

Última actualización

Con el 12-12 en el marcador ha llegado el susto del partido, un rebotazo de Goitia ha impactado directamente en el cuerpo de Barandika, que ha tenido que retirarse momentáneamente de la cancha, visiblemente dolorido y con sangre en su codo.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

