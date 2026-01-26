Eusko Label Winter Series
Último tanto del partido de semifinales Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika (15-6 y 15-14)

Barandika odoletan Basque Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Barandika y Basque tras finalizar el choque. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika finalerdietako partidako azken tantoa (15-6 eta 15-14)
author image

EITB

Última actualización

Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. 

Eusko Label Winter Series Cesta punta

