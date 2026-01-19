Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka
Johan y Gorka han ganado en tres sets a Urreist y López (15-11, 11-15 y 4-5). El último tanto ha sido polémico, con un 4-4, ya que no han sabido si dos paredes lanzadas por Johan eran de Bale o no.
Johan Sorozabal: “No sé si la pelota estaba dentro o fuera; el juez ha pitado dentro y él tiene la razón”
Johan y Gorka Sorozabal han conseguido la victoria ante Urreisti y Lopez. Tras la polémica del último tanto, Johan ha dicho que no sabe si la pelota estaba fuera o dentro, en cambio Gorka cree que estaba fuera. Aún así, los hermanos se alegran de haber ganado.
Urreisti y López vuelven a caer en tres sets ante Johan y Gorka y se quedan al borde de la eliminación
Otro polémico último tanto ha dejado con la miel en los labios a los guipuzcoanos. Además, esta segunda derrota (15-11, 11-15 y 4-5) les deja con pocas opciones, pero todavía con vida. Sólo les queda ganar 2-0 el último partido de la liguilla y mirar al resto de resultados.
Los tres mejores tantos de la 2ª jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Johan Sorozabal, Xabi Barandika y Gorka Sorozabal.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Barandika: "Hemos hecho un partido bastante decente"
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres sets (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Último tanto del partido Barandika-Basque vs. Johan-Gorka
Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres juegos (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series, disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Barandika y Basque sufren pero ganan en tres sets a Johan y Gorka
Los vencedores han aprovechado el mal inicio de sus contrincantes para adjudicarse con claridad el primer set. En el segundo, sin embargo, los hermanos Sorozabal han mejorado notablemente su juego forzando el tercer set. Pero en el definitivo Barandika y Basque han sido más contundentes.
Los tres mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la primera jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Eñaut Urreisti y Unai Lekerika.
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.