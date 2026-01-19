WINTER SERIES 2025-2026
Un polémico último tanto da la victoria a Johan y Gorka

Johan-Gorka vs Urreisti-Lopez winter series finalerdiak
18:00 - 20:00
Gorka y Johan Sorozabal.
Euskaraz irakurri: Azken tanto polemiko batek garaipena eman die Johan eta Gorkari
author image

EITB

Última actualización

Johan y Gorka han ganado en tres sets a Urreist y López (15-11, 11-15 y 4-5). El último tanto ha sido polémico, con un 4-4, ya que no han sabido si dos paredes lanzadas por Johan eran de Bale o no.

Urreisti y López vuelven a perder en tres Juegos ante Johan y Gorka, que tienen pocas opciones de clasificarse
Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

