Segunda jornada de semifinales
Último tanto del partido Barandika-Basque vs. Johan-Gorka

Johan Sorozabala Xabi Barandika Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Barandika-Basque vs Johan-Gorka Eusko Label Winter Seriesen finalerdietako bigarren jardunaldiko neurketaren azken tantoa
author image

EITB

Última actualización

Xabi Barandika y Thibault Basque han superado en tres juegos (15-11, 12-15 y 5-2) a Johan y Gorka Sorozabal en la segunda jornada de la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series, disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.

Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

