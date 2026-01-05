Winter Series 2025-2026
Goitia: "En directo me ha parecido que Urreisti toca la pelota"

18:00 - 20:00
Las dos mejores parejas de la primera fase del Winter, Urreisti-López y Goitia-Lekerika, se han enfrentado en la primera jornada de las semifinales del Eusko Label Winter Series. Los segundos se han llevado el gato al agua en tres sets (13-15, 15-10 y 4-5) con un polémico tanto final, que ha marcado el partido.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

