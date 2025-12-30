2025-2026KO WINTER SERIES

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko hiru tanto onenak

Thibault Basque tantorik onena winter
18:00 - 20:00
Thibault Basque, Bidarteko (Lapurdi) atzelaria. Irudia: EITB

Azken eguneratzea

Jon Ibarluzeak, Aritz Erkiagak eta Thibault Basquek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 10. jardunaldiko tantorik onenak.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X