Los tres mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jon Ibarluzea, Aritz Erkiaga y Thibault Basque.
El último tanto y las declaraciones de los ganadores del partido Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika
Ha sido el partido de despedida de Ariz Erkiaga y Jon Ibarluzea, que se han llevado la victoria en tres juegos (9-15, 15-14 y 5-3) ante Alex Goitia y Unai Lekerika, ya clasificados para semifinales.
Barandika y Basque logran el último billete para semifinales tras doblegar en dos sets a Urrutia y Del Río
Así, Barandika-Basque, Urreisti-López, Johan-Gorka y Goitia-Lekerika serán las parejas que se verán las caras en la liguilla de semifinales.
Barandika: "Era muy difícil ponerse a la pelota por la humedad, la pared izquierda estaba totalmente mojada"
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
El último tanto en la victoria de Barandika-Basque sobre Urrutia-Del Río
Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika.
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet
El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Goixerri y Portet, ya eliminados, vencen en tres sets a Urrutia y Del Río, que siguen con opciones
El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Manci, lesionado, será sustituido por Portet en la novena jornada del Eusko Label Winter Series
El zaguero de Mutriku sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica. El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.