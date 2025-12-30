Winter Series 2025-2026
Los tres mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

Thibault Basque tantorik onena winter
18:00 - 20:00

Thibault Basque, zaguero de Bidarte (Lapurdi). Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Bideoa: 2025-2026ko Eusko Label Winter Series txapelketako 10. jardunaldiko hiru tanto onenak

Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la 10ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jon Ibarluzea, Aritz Erkiaga y Thibault Basque.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

