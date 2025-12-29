Jai Alai de Gernika
El último tanto en la victoria de Barandika-Basque sobre Urrutia-Del Río

Thibault Basque Winter Series
18:00 - 20:00
Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Barandika-Basquek Urrutia-Del Riori Eusko Label Winter Series 2025/2026an lortutako garaipenean lortutako azken tantoa

Última actualización

Xabi Barandika y Thibault Basque han conseguido el último billete para las semifinales del Eusko Label Winter Series tras doblegar en dos sets (15-13 y 15-10) a Thomas Urrutia y Julen del Río en el frontón Jai Alai de Gernika. 

Eusko Label Winter Series Cesta punta

