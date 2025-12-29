Frontón Jai Alai de Gernika
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El último tanto y las declaraciones de los ganadores del partido Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika

Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika Winter Series
18:00 - 20:00
Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Erkiaga-Ibarluzea vs Goitia-Lekerika Winter Series txapelketako partidaren azken tantoa eta irabazleen adierazpenak

Última actualización

Ha sido el partido de despedida de Ariz Erkiaga y Jon Ibarluzea, que se han llevado la victoria en tres juegos (9-15, 15-14 y 5-3) ante Alex Goitia y Unai Lekerika, ya clasificados para semifinales.

Eusko Label Winter Series Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X