2025-2026KO WINTER SERIES

2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko hiru tanto onenak

Julen del Rio puntista.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Thomas Urrutiak, Goixerrik eta Julen del Riok egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko tantorik onenak.

Zesta-punta Pilota Eusko Label Winter Series

