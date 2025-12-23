Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.
El torneo constará de 18 jornadas, y empieza el 27 de octubre. Todos los partidos se disputarán en lunes, a excepción de la final, que será el domingo 15 de febrero. Los encuentros se podrán ver en ETB1 y eitb.eus.
Último tanto y declaraciones de los ganadores del Urrutia-Del Río vs. Goixerri-Portet
El delantero de Mutriku y el zaguero occitano, que sustituía al lesionado Manci, han ganado 10-15, 15-11 y 4-5 a la pareja formada por el delantero de Donibane-Garazi y el zaguero de Vitoria-Gasteiz en un disputado encuentro.
Goixerri y Portet, ya eliminados, vencen en tres sets a Urrutia y Del Río, que siguen con opciones
Manci, lesionado, será sustituido por Portet en la novena jornada del Eusko Label Winter Series
El zaguero de Mutriku sufre una lesión abdominal y hoy le han realizado una prueba médica. El zaguero francés y Goixerri se enfrentan el lunes a Urrutia y Del Rio, encuentro relativo al Grupo B del Winter Series.
Los tres mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 8ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Julen del Río y Eñaut Urreisti.
Del Río: "Hemos hecho nuestro trabajo; hemos jugado bien, hace tiempo que no disfrutaba así"
Urrutia y Del Río han ganado en su primer partido a Urreisti y López. Ambos se han mostrado satisfechos, dicen que ha sido un partido duro, pero muy contentos con el resultado.
Urrutia y Del Río remontan y dan la sorpresa ante Urreisti-López, pareja invicta, en tres sets
Tras perder el primer set a pesar de tenerlo al alcance de la mano, Urrutia y Del Río han logrado sobreponerse y llevarse el segundo set, y culminar la remontada en el tercer y definitivo juego (15-14, 12-15 y 4-5).
Así ha sido el último tanto que ha dado la victoria a Urrutia y Del Rio
Thomas Urrutia y Julen Del Río han ganado en tres sets a Eñaut Urreisti e Imanol López (15-14, 12-15 y 4-5).