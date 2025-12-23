WINTER SERIES 2025-2026
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

Julen del Rio puntista.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 9. jardunaldiko hiru tanto onenak
author image

EITB

Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.

Cesta punta Pelota Eusko Label Winter Series

