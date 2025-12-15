Los pelotaris Thomas Urrutia (Donibane-Garazi, 2001) y Julen Del Rio (Vitoria-Gasteiz, 1996) han comenzado hoy a competir en el Eusko Label Winter Series. El puntista bajo navarro acaba de terminar sus compromisos en el Magic City de Miami. Se han enfrentado a los líderes del grupo B, Eñaut Urreisti e Imanol López, que están clasificados a semifinales y, hasta el momento, han demostrado ser la pareja más sólida del campeonato. Urrutia y Del Río han dado la sorpresa remontando el choque ante la pareja invicta en tres sets (15-14, 12-15 y 4-5).

En un primer set con muchas alternativas en el marcador, Urreisti y Lopez han conseguido llevarse el igualadísimo primer parcial por pequeños detalles, cuando parecía que iba a caer del otro lado. Urrutia y Del Río se han puesto 14-12 por delante, pero la pareja invicta del Winter ha conseguido darle la vuelta en el último instante (15-14).

En el segundo set, también muy equilibrado, Urrutia y Del Río han logrado lo que no habían logrado en el juego precedente, doblegando a la pareja invicta (12-15). El zaguero de Vitoria-Gasteiz ha hecho mucho daño con su derecha a la pareja guipuzcoana, que no ha sabido contrarrestar su juego.

En el tercer y definitivo juego, también emocionante hasta el final, Thomas y Julen han culminado la remontada y la sorpresa ante la pareja invicta (4-5). No han comenzado bien el set, pero han conseguido reponerse y ponerse por delante, pero han tenido que esperar porque Eñaut e Imanol no se han dado por vencidos hasta el final.

Urrutia y Del Río todavía tienen que jugar otros dos partidos, dos lunes consecutivos.