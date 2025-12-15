EUSKO LABEL WINTER SERIES 2025-2026
Horrelakoa izan da Urrutiari eta Del Riori garaipena eman dien azken tantoa

18:00 - 20:00
Lopez, Urreisti Del Rio eta Urrutia
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Thomas Urrutiak eta Julen Del Riok hiru setetan irabazi diete Imanol Lopez eta Eñaut Urreistiri (15-14, 12-15 eta 4-5). Hemen partida erabaki duen azken tantoa.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

