WINTER SERIES 2025-26
2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko hiru tanto onenak

18:00 - 20:00
Ludovic Laduche
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Alex Goitiak, Jon Zabalak eta Ludovic Laduchek egin dituzte 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko tantorik onenak.

Goitia eta Lekerika eta Johan eta Gorka, Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkara
Goitia eta Lekerika: ''Pozik, finalerdietan gaude''
Eusko Label Winter Series Zesta-punta

