Los tres mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Jon Zabala y Ludovic Laduche.
Goitia y Lekerika: ''Contentos, estamos en semifinales''
Alex Goitia y Unai Lekerika han ganado, este lunes, en el Eusko Label Winter Series, ante Ludovic Laduche y Jon Zabala, y, de esta manera, se han clasificado para la liguilla semifinal del campeonato.
Goitia y Lekerika y Johan y Gorka se clasifican para la liguilla semifinal del Eusko Label Winter Series
La victoria que han obtenido Alex Goitia y Unai Lekerika en dos sets, por 15-12 y 15-14, ante Laduche y Zabala, deja sin opciones de clasificación a los campeones Erkiaga e Ibarluzea y a la pareja que ha perdido en el encuentro de este lunes.
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Jean Olharan y Aritz Erkiaga.
Gorka Sorozabal: ''Ha sido un partido muy complicado y hemos tenido un poco de suerte''
Jean Olharan, que ha vuelto a sustituir al lesionado Johan Sorozabal, y Gorka Sorozabal han ganado en tres sets (11-15, 15-8 y 4-5) a Aritz Erkiaga y Ion Ibarluzea, campeones de las dos últimas ediciones, en la sexta jornada del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika.
Olharan y Gorka logran su segunda victoria y dejan al borde de la eliminación a Erkiaga e Ibarluzea
El delantero bearnés y el zaguero labortano han sido superiores en el primer set (11-15), pero en el segundo parcial la pareja vizcaína se ha resarcido (15-8). El partido se ha decidido en el tercer set, donde los tres últimos tantos han sido de los primeros (4-5).
El último tanto del partido Erkiaga-Ibarluzea vs. Olharan-Gorka del Eusko Label Winter Series
Jean Olharan y Gorka Sorozabal han derrotado en 3 sets a Aritz Erkiaga e Ion Ibarluzea (11-15, 15-8 y 4-5). Así ha sido el último tanto del partido.
Johan Sorozabal no llegará al duelo del lunes ante Erkiaga e Ibarluzea
El delantero labortano sigue sin recuperarse de su lesión de tobillo y Olharan volverá a reemplazar el 1 de diciembre.
Los tres mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 5ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Xabi Barandika y Ekaitz Mendizabal 'Goixerri'.
Estadísticas del partido del Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs. Goixerri-Manci
En la quinta jornada del campeonato, Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado, en dos sets, por 15-10 y 15-6, a Ekaitz Mendizabal "Goixerri" y a Mikel Manci. EITB ha recogido las estadísticas del partido.