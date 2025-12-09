WINTER SERIES 2025-26
Los tres mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026

18:00 - 20:00
Ludovic Laduche
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko 7. jardunaldiko hiru tanto onenak
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la 7ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Alex Goitia, Jon Zabala y Ludovic Laduche.

Goitia y Lekerika y Johan y Gorka, a la liguilla de semifinales del Eusko Label Winter Series
Goitia y Lekerika: "Contentos, estamos en semifinales"
Eusko Label Winter Series Cesta punta

