Zesta-punta
Goitia eta Lekerika: ''Pozik, finalerdietan gaude''

ALEX GOITIAREN ETA UNAI LEKERIKAREN ADIERAZPENAK, WINTER SERIESEN.
18:00 - 20:00
Alex Goitia eta Unai Lekerika. Argazkia: EITB.
EITB

Alex Goitiak eta Unai Lekerikak, astelehenean, Eusko Label Winter Seriesen, garaipena eskuratu dute, Ludovic Laduche eta Jon Zabala aurkari, eta, horrenbestez, txapelketako finalerdietako ligaxkarako sailkatu dira.

Pilota Zesta-punta Jai Alai League Eusko Label Winter Series

