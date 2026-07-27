Plazandreak
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Andrea Capellán: “Nos vamos con una sensación más agría que dulce"

Publicidad
Salsamendi-Capellan-Plazandreak
18:00 - 20:00
Andrea Capellán y Laia Salsamendi tras su victoria, que no les ha servido para meterse en la final. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Laia Salsamendiri eta Andrea Capellani elkarrizketa Plazandreak saioko laugarren jardunaldian
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La pelotari de Santo Domingo de la Calzada ha lamentado no haberse clasificado para la final: "no nos valía solo con ganar". "Hemos empezado muy bien, sin fallos, con las ideas muy claras; pero Olatz ha cogido el saque y me tenía atada atrás, me ha crujido con los saques", ha reconocido la zaguera riojana.

Plazandreak Olatz Arrizabalaga Pelota a mano Pelota

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X