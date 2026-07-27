La pelotari de Santo Domingo de la Calzada ha lamentado no haberse clasificado para la final: "no nos valía solo con ganar". "Hemos empezado muy bien, sin fallos, con las ideas muy claras; pero Olatz ha cogido el saque y me tenía atada atrás, me ha crujido con los saques", ha reconocido la zaguera riojana.