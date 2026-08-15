EA SPORTS LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alavesek garaipen handia lortu du Getaferen aurka, gorenean hasteko (3-0)

Tenaglia, Mariano eta Mikel Rodriguezen golek garaipena eman diete babazorroei, Femeniaren kanporaketaren ostean lortutako nagusitasunaz baliatuta.
VITORIA, 15/08/2026.- El defensa argentino del Alavés Nahuel Tenaglia (i) celebra su gol durante la primera jornada de LaLiga que Deportivo Alavés y Getade CF disputan hoy sábado en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE/ L. Rico
Tenagliak taldearekin batera ospatzen du bere gola. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Getafe jokalari bat gutxiagorekin geratu izana baliatu du larunbat honetan garaipena lortu (3-0) eta EA Sports Liga bide onetik hasteko. Bigarren zatian Tenaglia, Mariano eta Mikel Rodríguezen golek garaipena eman diete babazorroei.

Arabarrak ekimenez sartu dira, baloi luzeekin erasoz, min egiten saiatzeko. Bestalde, Getafek zirrikitu guztiak aprobetxatu ditu Antonio Siveraren atera hurbiltzeko.

33. minutuan, etxekoek penaltia eskatu dute Pablo Ibañezen erremate saiakera batean, baina epaileak eta VARak ez dute nahikotzat jo zigorrik adierazteko.

Une horretatik aurrera hainbat eten eta liskar izan dira hainbat jokalariren artean, eta horietako batean Kiko Femenia kanporatu dute, Abde Rebbachek hartutako baloi solte batera berandu iritsi denean.

Bigarren zatia David Soriaren bi geldiketa oso onekin hasi da, Alavesek aurrea hartzea eragotziz. Atezaina bere taldeko onena izan da, berriro agertu baita Denis Suarezen jaurtiketa gelditzeko.

Quique Sanchez Floresek bere gidoia aldatu du eta gizon gehiago jarri ditu erasoko eremuan, Madrilgo taldeari arazoak sortzeko.

Orduan, Alavesek bere saria izan du. Getaferen irteera saiakera batean Nahuel Tenaglia agertu da baloia berreskuratzeko, erasora batzeko eta jokaldia buruz errematatuz bukatzeko (1-0).

1-0ekoa gorabehera, etxekoek ez diote erasoari uko egin, eta Mikel Rodriguezek azken txanpan erabakita utzi ahal izan du partida, baina huts egin du David Soriarekin izandako buruz burukoan.

Mariano Diazek jokaldi bikaina asmatu du gola eskuadratik sartzeko 92. minutuan (2-0).

94. minutuan, Mikel Rodriguezek azken gola sartu du, bide batez golegile bezala estreinatuz Ligan (3-0).

Futbola Alaves EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X