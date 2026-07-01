Del 6 de julio, al 10 de agosto
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Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026

El campeonato comenzará el 6 de julio y finalizará el 10 de agosto. Consta de un torneo de parejas y otro del cuatro y medio, y se disputa en Bilbao, en el frontón de La Esperanza.
Plazandreak 2026
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko “Plazandreak” saioaren sailkapenak, emaitzak eta egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

Parejas

 

CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA

       
  J
GTFTC+/-
       
Arrizabalaga-Bergara00000
Zabaleta-Mendizabal00000
Aldai-Arrillaga00000
Salsamendi-Capellán0000-0
       

 

Cuatro y medio

 

CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA

       
  J
GTFTC+/-
       
Ibarrola00000
Gaminde00000
Etxegarai00000
Erasun0000-0
       

 

1ª jornada (6 de julio)

Parejas

Arrizabalaga-Bergara vs. Zabaleta-Mendizabal

Cuatro y medio

Etxegarai vs. Gaminde

 

2ª jornada (13 de julio)

Parejas

Aldai-Arrillaga vs. Salsamendi-Capellán

Cuatro y medio

Etxegarai vs. Erasun

 

3ª jornada (20 de julio)

Parejas

Aldai-Arrillagavs. Zabaleta-Mendizabal

Cuatro y medio

Ibarrola vs. Gaminde

 

4ª jornada (27 de julio)

Parejas

Arrizabalaga-Bergara vs. Salsamendi-Capellán

Cuatro y medio

Ibarrola vs. Erasun

 

Final (10 de agosto)

Parejas

Por definir

Cuatro y medio

Por definir

 

Mujeres deportistas Pelota Pelota a mano Plazandreak

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