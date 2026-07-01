Clasificaciones, resultados y calendario de “Plazandreak” de 2026
Parejas
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CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Arrizabalaga-Bergara
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|2º
|Zabaleta-Mendizabal
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|3º
|Aldai-Arrillaga
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|0
|0
|0
|4º
|Salsamendi-Capellán
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|0
|0
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|-0
Cuatro y medio
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CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA
|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Ibarrola
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Gaminde
|0
|0
|0
|0
|0
|3º
|Etxegarai
|0
|0
|0
|0
|0
|4º
|Erasun
|0
|0
|0
|0
|-0
1ª jornada (6 de julio)
Parejas
Arrizabalaga-Bergara vs. Zabaleta-Mendizabal
Cuatro y medio
Etxegarai vs. Gaminde
2ª jornada (13 de julio)
Parejas
Aldai-Arrillaga vs. Salsamendi-Capellán
Cuatro y medio
Etxegarai vs. Erasun
3ª jornada (20 de julio)
Parejas
Aldai-Arrillagavs. Zabaleta-Mendizabal
Cuatro y medio
Ibarrola vs. Gaminde
4ª jornada (27 de julio)
Parejas
Arrizabalaga-Bergara vs. Salsamendi-Capellán
Cuatro y medio
Ibarrola vs. Erasun
Final (10 de agosto)
Parejas
Por definir
Cuatro y medio
Por definir
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La IV edición de Plazandreak comenzará el 6 de julio en Bilbao
Este jueves por la tarde han presentado la cuarta edición del campeonato Plazandreak en la Diputación Foral de Bizkaia. Todos los partidos, incluida la final, se disputarán entre el 6 de julio y el 10 de agosto en el frontón Esperanza de Bilbao y se podrán ver en EITB.
Las campeonas de ''Plazandreak'', contentas y con la mirada puesta en el futuro
Ibarrola y Gaminde, en Parejas, y Erasun, en el Cuatro y Medio, se proclamaron campeonas de "Plazandreak" 2025 tras ganar en las finales del domingo. Las tres se han mostrado muy satisfechas con lo conseguido.
Último tanto de la final del cuatro y medio de ''Plazandreak'' de 2025: Aldai vs. Erasun (9-18)
Itxaso Erasun es la campeona del cuatro y medio de la cuarta edición de "Plazandreak", al ganar, en la final, a Amaia Aldai, por 9-18.
Itxaso Erasun: ''Estoy como en un sueño; la estrategia era darle velocidad a la pelota, para hacer daño''
La campeona del cuatro y medio de "Plazandreak", tras la final, en la que ha ganado a Amaia Aldai, se ha mostrado muy contenta con el triunfo, y ha tenido un emocionado recuerdo para su amona, fallecida hace poco.
Así han recibido las txapelas las campeonas de ''Plazandreak'' de 2025
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde, en parejas, e Itxaso Erasun, en el cuatro y medio, han ganado la cuarta edición de "Plazandreak"; Erasun, además, se ha hecho con el premio a la Mejor Pelotari del campeonato.
Ibarrola y Gaminde, en parejas, y Erasun, en el cuatro y medio, campeonas de "Plazandreak" de 2025
En las finales, que se han jugado este lunes, Aizane Ibarrola y Enara Gaminde han ganado a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal, por 6-22, e Itxaso Erasun ha superado a Amaia Aldai, por 9-18.
Ibarrola y Gaminde: ''Hemos hecho un partido perfecto, sin errores''
Las campeonas de parejas de la cuarta edición de "Plazandreak" han reconocido que en la final, en la que han ganado, por 6-22, a Zabaleta y Mendizabal, han mostrado una clara superioridad desde el inicio sobre sus rivales.
Útimo tanto de la final de parejas de ''Plazandreak'' de 2025: Zabaleta-Mendizabal vs. Ibarrola-Gaminde (6-22)
Aizane Ibarrola y Enara Gaminde se han hecho con las txapelas de la cuarta edición de "Plazandreak", en parejas, al superar, en la final, por 6-22, a Goiuri Zabaleta y a Nora Mendizabal.
Las finales de "Plazandreak", esta noche, en eitb.eus y ETB1
Por parejas, Zabaleta y Mendizabal se enfrentarán a Ibarrola y Gaminde; en 4 y medio, en cambio, Erasun y Aldai lucharán por la txapela. Los partidos de podrán ver en EITB Media, a partir de las 22:20 horas.