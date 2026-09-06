CAIXABANK MASTERSA
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Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)

Iragarkia
Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietara (15-22)
18:00 - 20:00

Zabala eta Iztueta CaixaBank Masterseko finalerdietan egongo dira.

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Azken eguneratzea

Zabalak eta Iztuetak 4. puntua eskuratu dute Artola eta Rezusta garaituta, eta, beraz, CaixaBank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira.

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Ander Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta ALbisul lortu dute garaipena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imaz 18-14 menderatzen ari zirenean Oiartzungo atzelaria ondoezik sentitu baita. Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute horrela, eta sailkatzeko aukerak izaten jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, sailkatzeko aukerarik gabe gelditu dira, garaipen bakarra lortu baitute.

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