TRAGEDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Minutuko isilunea egin dute Lekeitioko pilotalekuan hildako gazteari omenaldia egiteko

Iragarkia
Minutuko isilunea egin dute Lekeitioko pilotalekuan
18:00 - 20:00
Minutuko isilunea egin dute Lekeitioko pilotalekuan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Antzarretan zendu den gaztearen albistea pilotalekura partida jokoan zegoela iritsi da, eta orduan jakinarazi diete harmailetan zeuden zaleei. Lehen atsedenaldi luzean minutuko isilunea egin dute gertakariarengatik.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Ander Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta ALbisul lortu dute garaipena
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imazen aurka 18 eta 14 irabazten ari zirela. Oiartzuneko atzelaria ondoezik sentitu da. Hala, Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute eta oraindik sailkatzeko aukerekin jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, garaipen bakar batekin aurrera egiteko aukerarik gabe gelditu dira.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X