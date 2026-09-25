Torneo San Mateo

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Ezkurdia y Martija, a la final del Torneo San Mateo

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Ezkurdia eta Martija
18:00 - 20:00
Ezkurdia eta Martija. Argazkia: EITB
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Última actualización

Ezkurdia y Martija han ganado 22-19 a Laso y Landa en las semifinales del Torneo San Mateo. A la pareja de Aspe le bastaba con hacer 17 tantos, pero han querido su segunda victoria. Así, se enfrentarán a Jaka y Mariezkurrena II en la final.

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