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Darío y Zabaleta se quedan fuera de la final del Torneo San Mateo
Euskaraz irakurri: Dario eta Zabaleta San Mateo Torneoko finaletik kanpo
La final del Torneo San Mateo no tendrá representantes riojanos. A pesar de que Darío y Zabaleta vencieron 22-21 a Laso y Landa, quedaron eliminados de la final. La pareja Laso-Landa deberá imponerse por cuatro tantos a Ezkurdia-Martija si quieren hacerse con el pase a la final.
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