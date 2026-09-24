TORNEO SAN MATEO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Darío y Zabaleta se quedan fuera de la final del Torneo San Mateo

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dario eta Zabaleta San Mateo Torneoko finaletik kanpo
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

La final del Torneo San Mateo no tendrá representantes riojanos. A pesar de que Darío y Zabaleta vencieron 22-21 a Laso y Landa, quedaron eliminados de la final. La pareja Laso-Landa deberá imponerse por cuatro tantos a Ezkurdia-Martija si quieren hacerse con el pase a la final.

Torneo San Mateo 2026 Pelota a mano Darío Gómez Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X