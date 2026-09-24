Darío y Zabaleta se quedan fuera de la final del Torneo San Mateo

La final del Torneo San Mateo no tendrá representantes riojanos. A pesar de que Darío y Zabaleta vencieron 22-21 a Laso y Landa, quedaron eliminados de la final. La pareja Laso-Landa deberá imponerse por cuatro tantos a Ezkurdia-Martija si quieren hacerse con el pase a la final.