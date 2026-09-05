CAIXABANK MASTERSA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta Albisuk lortu dute garaipena (22-14)

Iragarkia
Ander Imazek, ondoezik, ezin izan du partida amaitu; Ezkurdiak eta ALbisul lortu dute garaipena
18:00 - 20:00
Ander Imaz, aldageletarako bidean.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lekeition jokatu den CaixanBank Masterseko neurketa bertan behera gelditu da, Ezkurdia eta Albisu Altuna eta Imazen aurka 18 eta 14 irabazten ari zirela. Oiartzuneko atzelaria ondoezik sentitu da. Hala, Ezkurdiak eta Albisuk bigarren puntua batu dute eta oraindik sailkatzeko aukerekin jarraitzen dute. Altuna eta Imaz, berriz, garaipen bakar batekin aurrera egiteko aukerarik gabe gelditu dira.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Joseba Ezkurdia Esku-pilota Jokin Altuna Jon Ander Albisu Ander Imaz Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X