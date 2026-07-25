Masters CaixaBank
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Laso y Martija remontan y vencen por 22-19 a Larrazabal y Zabaleta en Luzaide

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Laso eta Martija
18:00 - 20:00
Laso y Martija, satisfechos con la victoria. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Lasok eta Martijak markagailua irauli, eta 22-19 irabazi diote Larrazabal eta Zabaletari
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KIROLAK EITB

Última actualización

La pareja navarra ha sumado su primer punto en el Masters CaixaBank tras dar la vuelta al encuentro. Pese al dominio inicial de los azules (13-17), la solidez de Martija y el acierto final de Laso han sellado la victoria en un duro partido de 81 minutos.

Unai Laso Julen Martija Iker Larrazabal Jose Javier Zabaleta Otras competiciones de pelota a mano

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