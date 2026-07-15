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Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán el Torneo de La Blanca

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Andre-Mari-Zuriko-torneoaren-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del Torneo de La Blanca en Vitoria-Gasteiz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Andre Maria Zuriaren torneoaren aurkezpena Gasteizen
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KIROLAK EITB

Última actualización

Así, los actuales campeones del Campeonato de Parejas, Laso-Albisu, se enfrentarán el 5 de agosto a el último binómio, Larrazabal-Mariezkurrena, que se llevó el torneo vitoriano. Al día siguiente, el 6 de agosto, en la rama de Aspe, Altuna-Rezusta y Zabala-Zabaleta se disputarán la otra plaza de la final.

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