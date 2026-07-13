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Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026

El torneo comienza el 17 de julio y concluye el 4 de octubre, con la final que se jugará en el Navarra Arena.
Pilota orokorra
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: 2026ko CaixaBank Masterseko sailkapena, emaitzak eta egutegia
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KIROLAK EITB

Última actualización

CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA

 

 

       
  J
GTFTC+/-
       
Altuna III-Imaz00000
Zabala-Iztueta00000
Ezkurdia-Albisu00000
Artola-Rezusta00000
Elordi-Mariezkurrena II00000
Larrazabal-Zabaleta00000
Laso-Martija00000

JORNADA 1

17 de julio, en Viana

Altuna III-Imaz vs. Zabala-Iztueta

19 de julio, en Barakaldo

Ezkurdia-Albisu vs. Artola-Rezusta

19 de julio, en Otxandio

Elordi-Mariezkurrena II vs. Larrazabal-Zabaleta

JORNADA 2

24 de julio, en Valcarlos

Laso-Martija vs. Larrazabal-Zabaleta

25 de julio, en Ermua

Ezkurdia-Albisu vs. Zabala-Iztueta

25 de julio, en Elizondo

Artola-Rezusta vs. Altuna III-Imaz

JORNADA 3

31 de julio, en Oiartzun

Altuna III-Imaz vs. Elordi-Mariezkurrena II

2 de agosto, en Estella

Zabala-Iztueta vs. Larrazabal-Zabaleta

4 de agosto, en Bera

Ezkurdia-Albisu vs. Laso-Martija

JORNADA 4

9 de agosto, en Labastida

Zabala-Iztueta vs. Elordi-Mariezkurrena II

15 de agosto, en Azkoitia

Altuna III-Imaz vs. Larrazabal-Zabaleta

16 de agosto, en Zarautz

Artola-Rezusta vs. Laso-Martija

JORNADA 5

21 de agosto, en Elizondo

Ezkurdia-Albisu vs. Elordi-Mariezkurrena II

23 de agosto, en Zarautz

Altuna III-Imaz vs. Laso-Martija

30 de agosto, en Irunberri

Artola-Rezusta vs. Larrazabal-Zabaleta

JORNADA 6

4 de septiembre, en Lekeitio

Laso-Martija vs. Elordi-Mariezkurrena II

5 de septiembre, en Lekeitio

Ezkurdia-Albisu vs. Altuna III-Imaz

6 de septiembre, en Legutio

Zabala-Iztueta vs. Artola-Rezusta

JORNADA 7

11 de septiembre, en Hondarribia

Artola-Rezusta vs. Elordi-Mariezkurrena II

12 de septiembre, en Altsasu

Ezkurdia-Albisu vs. Larrazabal-Zabaleta

13 de septiembre, en Arnedo

Zabala-Iztueta vs. Laso-Martija

SEMIFINALES

Se jugarán en el Navarra Arena, el 2 de octubre

FINAL

Tendrá lugar en el Navarra Arena, el 4 de octubre

Pelota Pelota a mano Jokin Altuna Ander Imaz Javi Zabala Martxel Iztueta Joseba Ezkurdia Jon Ander Albisu Iñaki Artola Beñat Rezusta Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Iker Larrazabal Jose Javier Zabaleta Unai Laso Julen Martija Otras competiciones de pelota a mano

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