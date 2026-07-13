Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026
CLASIFICACIÓN DE LA LIGUILLA
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|J
|G
|TF
|TC
|+/-
|1º
|Altuna III-Imaz
|0
|0
|0
|0
|0
|2º
|Zabala-Iztueta
|0
|0
|0
|0
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|3º
|Ezkurdia-Albisu
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|0
|0
|0
|0
|4º
|Artola-Rezusta
|0
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|0
|0
|0
|5º
|Elordi-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|6º
|Larrazabal-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|7º
|Laso-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
JORNADA 1
17 de julio, en Viana
Altuna III-Imaz vs. Zabala-Iztueta
19 de julio, en Barakaldo
Ezkurdia-Albisu vs. Artola-Rezusta
19 de julio, en Otxandio
Elordi-Mariezkurrena II vs. Larrazabal-Zabaleta
JORNADA 2
24 de julio, en Valcarlos
Laso-Martija vs. Larrazabal-Zabaleta
25 de julio, en Ermua
Ezkurdia-Albisu vs. Zabala-Iztueta
25 de julio, en Elizondo
Artola-Rezusta vs. Altuna III-Imaz
JORNADA 3
31 de julio, en Oiartzun
Altuna III-Imaz vs. Elordi-Mariezkurrena II
2 de agosto, en Estella
Zabala-Iztueta vs. Larrazabal-Zabaleta
4 de agosto, en Bera
Ezkurdia-Albisu vs. Laso-Martija
JORNADA 4
9 de agosto, en Labastida
Zabala-Iztueta vs. Elordi-Mariezkurrena II
15 de agosto, en Azkoitia
Altuna III-Imaz vs. Larrazabal-Zabaleta
16 de agosto, en Zarautz
Artola-Rezusta vs. Laso-Martija
JORNADA 5
21 de agosto, en Elizondo
Ezkurdia-Albisu vs. Elordi-Mariezkurrena II
23 de agosto, en Zarautz
Altuna III-Imaz vs. Laso-Martija
30 de agosto, en Irunberri
Artola-Rezusta vs. Larrazabal-Zabaleta
JORNADA 6
4 de septiembre, en Lekeitio
Laso-Martija vs. Elordi-Mariezkurrena II
5 de septiembre, en Lekeitio
Ezkurdia-Albisu vs. Altuna III-Imaz
6 de septiembre, en Legutio
Zabala-Iztueta vs. Artola-Rezusta
JORNADA 7
11 de septiembre, en Hondarribia
Artola-Rezusta vs. Elordi-Mariezkurrena II
12 de septiembre, en Altsasu
Ezkurdia-Albisu vs. Larrazabal-Zabaleta
13 de septiembre, en Arnedo
Zabala-Iztueta vs. Laso-Martija
SEMIFINALES
Se jugarán en el Navarra Arena, el 2 de octubre
FINAL
Tendrá lugar en el Navarra Arena, el 4 de octubre
Te puede interesar
Etxeberria y Zabaleta son los segundos finalistas del Torneo San Fermín
Peio Etxeberria y José Javier Zabaleta se han clasificado para la final del Torneo San Fermín de Parejas tras derrotar a Altuna y Martija por 9-22 en el Labrit. El partido ha estado controlado en todo momento y han logrado la victoria con holgura. En la final se enfrentarán a Laso e Iztueta.
Los favoritos Laso-Iztueta superan con dificultad a Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
La pareja colorada se adelantó 13-8, pero tras empatar a 15, Gabirondo sufrió algunos problemas físicos y Laso e Iztueta fueron superiores.
Peio Etxeberria y Zabaleta vencen a Larrazabal y Albisu por 22-14
Etxeberria ha destacado la dificultad del partido: “Ha sido un duro encuentro y hemos sabido estar ahí”.
Jaka y Mariezkurrena vencen 9-22 a Ezkurdia y Gabirondo
Jaka y Mariezkurrena han dominado la eliminatoria disputada ante Ezkurdia y Gabirondo en el Torneo San Fermín: 9-22. Jaka admite que han tenido que trabajar mucho para hacerse con la victoria.
Unai Laso: “No me lo creo mucho todavía”
Unai Laso ha declarado que ha terminado la final con dolor de cabeza por el esfuerzo de la final: “Hoy he terminado reventado”. También ha dicho que ha sufrido mucho y que está “muy contento” por conseguir la txapela. (Video en euskera).
Así ha sido el espectacular último tanto de la final
El úlitmo tanto de la final entre Unai Laso y Jokin Altuna ha sido uno muy duro y disputado, al igual que todo el partido.
La garra de Unai Laso bien vale un Torneo de San Fermín del Cuatro y Medio (20-22)
El delantero navarro se adjudica una final muy dura y emocionante ante un Jokin Altuna que ha vendido muy cara su derrota en el Navarra Arena.
Laso y Altuna jugarán la final del 4 y Medio de Sanfermines
Unai Laso y Jokin Altuna se han clasificado para la final del Torneo San Fermín del 4 y Medio. En la primera semifinal, Laso ha derrotado a la Peña II por 22-6. Ha jugado mucho más y se ha impuesto con holgura. En la segunda, Altuna parecía dominar el juego, pero al final ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Zabala por 22-17.
Altuna estará en semifinales tras apear a Peio Etxeberria por 22-10 en Mungia
El delantero de Amezketa se enfrentará a Javi Zabala en semfinales. Ambos buscarán el pase para la final el próximo viernes en el frontón Atano III de Donostia.