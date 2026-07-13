Clasificaciones, resultados y calendario del Masters CaixaBank de 2026

Unai Laso y Jokin Altuna se han clasificado para la final del Torneo San Fermín del 4 y Medio. En la primera semifinal, Laso ha derrotado a la Peña II por 22-6. Ha jugado mucho más y se ha impuesto con holgura. En la segunda, Altuna parecía dominar el juego, pero al final ha tenido que emplearse a fondo para doblegar a Zabala por 22-17.